Sibiu caută cele mai frumoase decorațiuni de Crăciun
Decorațiuni de Crăciun
Primăria Sibiu a început înscrierile în concursul celor mai frumoase decorațiuni de Crăciun 2026. Vezi cine poate participa și când vor fi premiați câștigătorii.
Sibienii care și-au împodobit locuințele sau spațiile comerciale pentru sărbătorile de iarnă se pot înscrie în concursul „Sibiu, Orașul de Poveste – cele mai frumoase decorațiuni de Crăciun”. Primăria Sibiu a deschis înscrierile vineri, 13 noiembrie, iar cei interesați au timp până pe 2 decembrie 2026 pentru a participa.
Competiția se adresează atât persoanelor fizice, cât și celor juridice. Astfel, proprietarii de case, locatarii de la bloc, hotelurile, pensiunile, restaurantele, cafenelele, magazinele și instituțiile de învățământ își pot înscrie clădirile decorate pentru Crăciun.
Concursul își propune să încurajeze implicarea comunității în amenajarea orașului pentru sărbătorile de iarnă și să transforme Sibiul într-un loc cât mai atractiv în perioada Crăciunului.
Cum se fac înscrierile în concursul „Sibiu, Orașul de Poveste”
Înscrierea se realizează online, prin intermediul platformei puse la dispoziție de Primăria Sibiu. Participanții trebuie să își creeze un cont sau să se autentifice, dacă au participat și la ediția precedentă.
Ulterior, aceștia vor completa formularul cu informațiile solicitate și vor încărca fotografii care să prezinte decorațiunile realizate.
Înscrierile sunt deschise până miercuri, 2 decembrie 2026, inclusiv.
Șase categorii pentru cele mai frumoase decorațiuni de Crăciun din Sibiu
Concursul este organizat pe șase categorii, în funcție de tipul clădirii sau al spațiului decorat:
Magia Ospitalității – pentru hoteluri, pensiuni și alte structuri de cazare;
Local de Poveste – pentru restaurante, cafenele și alte unități de alimentație publică;
Vitrina de Crăciun – pentru magazine și spații comerciale;
Farmecul Patrimoniului – pentru clădirile de patrimoniu;
Lumină în Cartier – pentru case, blocuri și alte clădiri rezidențiale;
Luminile Copilăriei – pentru unitățile de învățământ.
Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, îi încurajează pe locuitori și pe reprezentanții mediului de afaceri să participe la competiție, subliniind că atmosfera sărbătorilor este creată nu doar prin iluminatul festiv instalat de administrația locală, ci și prin contribuția comunității.
Când votează sibienii cele mai frumoase decorațiuni
După încheierea perioadei de înscriere, publicul va putea vota locațiile preferate în intervalul 3–14 decembrie 2026.
În paralel, un juriu va analiza și evalua decorațiunile înscrise în competiție. Clasamentul final va fi stabilit pe baza votului publicului, care va avea o pondere de 70%, și a punctajului acordat de juriu, în proporție de 30%.
Vor fi premiate cele mai frumoase amenajări din fiecare categorie. De asemenea, juriul va acorda distincția specială „Spiritul Sibiului”, destinată celei mai autentice și inspirate decorări.
Câștigătorii concursului „Sibiu, Orașul de Poveste” vor fi anunțați și premiați în 17 decembrie 2026, în cadrul unei festivități publice organizate la Târgul de Crăciun din Sibiu.
Sibiul a aprins iluminatul festiv de Crăciun
Tot vineri, 13 noiembrie, Sibiul a intrat oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Iluminatul festiv din centrul istoric și bradul de Crăciun din Piața Mare au fost aprinse la ora 19:00, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun.
Decorațiunile luminoase din cartiere vor fi puse în funcțiune ulterior, pe măsură ce pregătirile pentru sărbători continuă.
Prin concursul dedicat celor mai frumoase decorațiuni, administrația locală își propune să extindă atmosfera festivă dincolo de centrul istoric, implicând locuitorii și afacerile locale în pregătirea orașului pentru Crăciun.
Sursa: Primăria Municipiului Sibiu.
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News