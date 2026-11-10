Viitorul securității europene, negociat fără Europa la masă. Ana Maria Maria Păcuraru, analiză explozivă

Negocierile dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite privind viitorul arhitecturii de securitate europene au implicații directe pentru România și pentru întregul flanc estic al NATO. Într-un context în care Europa riscă să fie lăsată în afara deciziilor majore, Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă, a analizat principalele mize ale discuțiilor, pozițiile actorilor implicați și riscurile pe care o eventuală înțelegere le-ar putea genera pentru securitatea continentului.
Ana Maria Păcuraru: ”Se discută despre securitatea Europei fără Europa la masă”
Pentru prima dată, nouă luni, rușii, ucrainenii și americanii stau din nou la aceeași masă, doar că Moscova nu a venit să negocieze un armistițiu. A venit să negocieze securitatea întregului continent, iar Ucraina devine doar un capitol dintr-o discuție mult mai mare. Pe masă sunt garanții inspirate din articolul 5 al NATO pentru Ucraina, dar fără aderare, Rusia cere în schimb garanții și pentru ea și nu renunță la teritoriile pe care nu le-a putut cuceri pe front. Paradoxul este că se discută despre securitatea Europei fără Europa la masă. Oficialii europeni au venit, dar așteaptă pe margine, iar americanii îi consultă separat
a declarat Ana Maria Păcuraru.
Ana Maria Păcuraru: ”Flancul estic riscă să ajungă obiect de negociere și nu parte la ea”
Realizatoarea emisiunii „Miza Zilei” a evidențiat diviziunile din interiorul Uniunii Europene și riscul ca România și întregul flanc estic să fie afectate de decizii privind securitatea continentului, luate fără participarea directă a Europei.
Comisia Europeană a pus o condiție clară, rostită chiar ieri, în vizita la noi în țară, nicio discuție despre noua arhitectură de securitate fără un armistițiu. Kremlinul răspunde că Europa vrea doar să câștige timp pentru armata ucraineană. Iar în timp ce alții decid Europa să se ceartă pe bani, Germania amenință că blochează bugetul Uniunii dacă nu plătește toți mai multă pentru Ucraina, iar statele baltice îi răspund că, raportat la economia lor, dau deja mult prea mult. Pentru noi, miza nu este teoretică, dacă harta securității europene se redesenează fără europeni, flancul estic riscă să ajungă obiect de negociere și nu parte la ea
a mai spus corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă.