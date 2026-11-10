Lotul 4 al autostrăzii Sibiu-Pitești nu va fi deschis în noiembrie. Ce împiedică inaugurarea

Deschiderea circulației pe lotul 4 al autostrăzii A1 Sibiu-Pitești, între Tigveni și Curtea de Argeș, a fost amânată. Deși lucrările sunt finalizate, tronsonul nu poate fi inaugurat în noiembrie din cauza lipsei personalului specializat necesar pentru operarea tunelului Momaia.
Anunțul a fost făcut luni, 9 noiembrie, de ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa. Acesta a explicat că tunelul are nevoie de angajați care să asigure monitorizarea, mentenanța sistemelor și intervențiile în caz de urgență.
„Fără oameni specializați, nimeni nu își poate asuma riscul să deschidă circulația”, a declarat ministrul.
Angajările necesare nu au fost făcute
Ștefan Ovidiu Popa susține că fostul ministru al Transporturilor, Radu Miruță, ar fi blocat angajarea personalului necesar pentru funcționarea tunelului.
Actualul ministru a anunțat că a început discuțiile cu directorul CNAIR, Cristian Pistol, pentru organizarea concursurilor de angajare și ocuparea posturilor necesare.
Popa nu a putut preciza când va fi posibilă deschiderea circulației, dar a confirmat că termenul anunțat anterior pentru luna noiembrie nu mai poate fi respectat.
Lucrările la lotul 4 sunt finalizate
Secțiunea Tigveni-Curtea de Argeș are 9,86 kilometri și include tunelul Momaia, cu o lungime de aproximativ 1,35 kilometri.
În 27 octombrie, ministrul Transporturilor anunța că stadiul fizic al lucrărilor ajunsese la 99,22% și promitea deschiderea tronsonului în luna noiembrie.
Termenul contractual pentru finalizarea secțiunii este februarie 2027. Astfel, amânarea inaugurării înseamnă că nu va mai fi respectat calendarul deschiderii anticipate, nu că a fost depășit termenul contractual.