Lotul 4 al autostrăzii Sibiu-Pitești nu va fi deschis în noiembrie. Ce împiedică inaugurarea

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 nov. 2026, 19:08

Deschiderea circulației pe lotul 4 al autostrăzii A1 Sibiu-Pitești, între Tigveni și Curtea de Argeș, a fost amânată. Deși lucrările sunt finalizate, tronsonul nu poate fi inaugurat în noiembrie din cauza lipsei personalului specializat necesar pentru operarea tunelului Momaia.

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