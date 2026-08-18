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Sibiu: Șase persoane rănite într-un accident cu un microbuz, la Nocrich

Accident lângă Sibiu

Accident lângă Sibiu

Scris deStoica Marian
Publicat18 aug. 2026, 08:02
Sursărealitatea.net

Victimele au suferit traumatisme abdominale, toracice, faciale și ale membrelor

Șase persoane, între care un copil în vârstă de 14 ani, au fost rănite, luni seara, într-un accident produs pe DJ 106, la ieșirea din localitatea Nocrich spre Sibiu, după ce un microbuz de transport persoane a intrat în coliziune cu o căruță, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu.

Potrivit polițiștilor, microbuzul era condus de un bărbat de 58 de ani, din Nocrich, care, din cauze ce urmează să fie stabilite, ar fi lovit din spate căruța condusă în aceeași direcție de un bărbat de 47 de ani, din Marpod.

În urma impactului au fost răniți conducătorul atelajului, copilul de 14 ani care îl însoțea și patru pasageri din microbuz - trei femei, cu vârste de 38, 50 și 54 de ani, și un bărbat de 54 de ani.

Victimele au suferit traumatisme abdominale, toracice, faciale și ale membrelor și au fost transportate la Urgența Spitalului Clinic Județean de Urgență și cea a Spitalului Clinic de Pediatrie.

AGERPRES

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