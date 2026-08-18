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Actualitate· 1 min citire
Sibiu: Șase persoane rănite într-un accident cu un microbuz, la Nocrich
Accident lângă Sibiu
Publicat18 aug. 2026, 08:02
Sursărealitatea.net
Victimele au suferit traumatisme abdominale, toracice, faciale și ale membrelor
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