Tânăra acuzată că şi-a ucis mama pentru moștenire şi asistenta medicală complice, arestate preventiv

Cele două femei sunt cercetate pentru omor calificat

Tânăra din Sibiu acuzată că şi-a ucis mama pentru moștenire şi asistenta medicală care i-a fost complice au fost arestate preventiv.

Duminică, instanța a admis solicitarea procurorilor.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a anunțat că cele două femei sunt cercetate pentru omor calificat.

Potrivit anchetatorilor, în 2024, fiica victimei ar fi premeditat fapta o perioadă îndelungată și ar fi beneficiat de sprijinul asistentei medicale, care i-ar fi procurat substanțe cu efect sedativ.

Procurorii susțin că aceste substanțe au fost puse în ceaiul consumat de victimă, la domiciliul acesteia din Sibiu.

Ulterior, după ce femeia ar fi adormit, asistenta medicală ar fi fost chemată în locuință, iar victimei i-ar fi fost administrată prin injecție o altă cantitate de sedativ puternic, suficientă pentru a-i provoca decesul.

Ancheta mai arată că, pentru a se asigura de moartea victimei, cele două ar fi recurs la asfixierea acesteia cu o pernă.

După deces, fiica victimei ar fi intrat în posesia bunurilor moștenite, iar ulterior s-ar fi mutat în Dubai.

Recent, suspecta revenire în țară pentru a vinde o locuință.

Procurorii au precizat că în cauză au fost reținute circumstanțe agravante, respectiv premeditarea și săvârșirea faptei din interes material, întrucât presupusa crimă ar fi fost comisă pentru obținerea moștenirii.

Sursa: Realitatea de Sibiu