Temperaturi de -16 grade după ninsorile viscolite: noile date de la ANM
Și astăzi va fi o zi cu temperaturi negative
Gerul continuă și în următoarele zile! După minimele de -18 grade de noaptea trecută, meteorologii anunță că și astăzi temperaturile vor fi scăzute.
„Într-adevăr, avem o noapte cu ger, mai ales în regiunile intracarpatice. Cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra în sud-vest, în Teleorman, cu valori cuprinse între -18 și -15 grade. În Capitală, minima va ajunge la -14 grade.
Și astăzi va fi o zi cu temperaturi negative, o vreme rece, cu maxime cuprinse între -7 și 0 grade. În vestul țării va fi ceva mai bine, cu maxime de până la 7 grade. După noaptea care urmează, temperaturile vor fi la limita gerului, între -10 și -4 grade în regiunile extracarpatice. Urmează un proces de încălzire treptată, astfel încât de miercuri, joi și vineri, în aceste zone, temperaturile maxime vor depăși 10 grade, iar minimele vor crește”, a declarat la Realitatea PLUS meteorologul ANM de serviciu Mihai Țimu.
