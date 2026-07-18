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Tragedie pe Autostrada A1. O fetiță de 5 ani a murit într-un cumplit accident rutier

Accident mortal la Sibiu

Accident mortal la Sibiu

Realitatea de Sibiu
Scris deRealitatea de Sibiu
Publicat18 iul. 2026, 08:37
Sursărealitatea.net

Accident tragic sâmbătă dimineață, pe Autostrada A1, în zona localității sibiene Cristian. O fetiță de 5 ani a murit, iar un alt copil și doi adulți au fost răniți, după ce mașina în care se aflau a avut un impact devastator și s-a răsturnat.

Potriviut ISU Sibiu, la fața locului au fost mobilizate patru echipaje SMURD dintre care unul cu medic, elicopterul SMURD Mureș, o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere. 

În accident au fost implicați doi adulți și doi minori. Din păcate, pentru fetița de 5 ani nu s-a mai putut face nimic, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medical. 

O femeie în vârstă de aproximativ 31 de ani care a suferit un traumatism cranian și un traumatism toracic și minorul în vârstă de aproximativ un an, care a suferit escoriații au fost transportați la spital.

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