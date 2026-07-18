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Tragedie pe Autostrada A1. O fetiță de 5 ani a murit într-un cumplit accident rutier
Accident mortal la Sibiu
Publicat18 iul. 2026, 08:37
Sursărealitatea.net
Accident tragic sâmbătă dimineață, pe Autostrada A1, în zona localității sibiene Cristian. O fetiță de 5 ani a murit, iar un alt copil și doi adulți au fost răniți, după ce mașina în care se aflau a avut un impact devastator și s-a răsturnat.
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