Tragedie pe Autostrada A1. O fetiță de 5 ani a murit într-un cumplit accident rutier

Publicat 18 iul. 2026, 08:37 Sursă realitatea.net

Accident tragic sâmbătă dimineață, pe Autostrada A1, în zona localității sibiene Cristian. O fetiță de 5 ani a murit, iar un alt copil și doi adulți au fost răniți, după ce mașina în care se aflau a avut un impact devastator și s-a răsturnat.

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