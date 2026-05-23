Trei coliere de aur de peste 300 de grame şi vechi de 3000 de ani, descoperite în Prahova

Un bărbat a descoperit în judeţul Prahova, cu ajutorul unui detector de metale, un tezaur de aur, vechi de aproximativ 3.000 de ani.

Cele trei coliere din aur, cântărind peste 300 de grame, au fost descoperite alături de celelalte artefacte scoase la iveală, în apropierea localității Urlați, potrivit news.ro .

Bărbatul, unul dintre cei aproximativ 1.000 de deținători autorizați de detectoare de metale din Prahova, a reperat un semnal acustic constant lângă o piatră mare, într-o zonă complet izolată. La doar 25 de centimetri adâncime, a dat peste primele piese.

Modul în care erau aranjate obiectele sugerează că acestea fuseseră adăpostite inițial într-o cutie, fiind protejate de rotițe de fier.

Conștient de importanța și valoarea tezaurului, bărbatul a predat piesele a doua zi dimineață Direcției Județene de Cultură Prahova. Acesta a ales să rămână anonim și va beneficia de recompensa legală de 45% din valoarea bunurilor după evaluarea oficială.

Piesele au ajuns la Muzeul de Arheologie Prahova, unde specialiştii le-au preluat pentru analiză.