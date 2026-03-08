Ucraina vrea să trimită specialiști anti-dronă în Orientul Mijlociu, în schimbul unor tehnologii militare

Autoritățile din Ucraina au anunțat că sunt pregătite să trimită experți în combaterea dronelor în zonele de conflict din Orientul Mijlociu, o inițiativă prin care Kievul speră să obțină la schimb tehnologii militare și sisteme avansate de apărare.

Potrivit oficialilor ucraineni, experiența acumulată în războiul împotriva Rusia a transformat armata ucraineană într-una dintre cele mai experimentate din lume în domeniul luptei cu dronele și al sistemelor anti-dronă.

Prin trimiterea acestor specialiști, Kievul urmărește să sprijine statele partenere care se confruntă cu atacuri cu drone, dar și să obțină acces la tehnologii și echipamente militare moderne, inclusiv sisteme radar, software de detectare și soluții de apărare aeriană.

Inițiativa reflectă și dorința Forțelor Armate ale Ucrainei de a-și consolida relațiile cu aliați din afara Europei, în contextul conflictului prelungit cu Rusia și al nevoii de modernizare continuă a capacităților militare.

Discuțiile sunt încă în stadiu preliminar, iar autoritățile ucrainene spun că orice cooperare militară va fi stabilită în funcție de acordurile bilaterale și de evoluția situației de securitate din regiune.