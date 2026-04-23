Zelenski respinge „aderarea simbolică” a Ucrainei la UE: „Merită statut deplin, nu de fațadă”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina trebuie să devină membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, respingând ideea unei aderări „simbolice”.
„Să fim corecți: Ucraina nu are nevoie de o aderare simbolică la UE. Ucraina se apără pe sine și, fără îndoială, apără Europa — nu simbolic, ci în mod real”, a spus Zelenski, referindu-se la invazia rusă.
Declarațiile au fost făcute în avionul cu care președintele ucrainean se deplasa spre Cipru, unde participă la un summit european informal. Totodată, el a salutat decizia privind aprobarea definitivă a unui sprijin financiar european în valoare de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.
Zelenski a subliniat că Ucraina „merită o aderare deplină la UE”, nu un statut limitat sau simbolic, reacționând astfel la informații din presa internațională potrivit cărora unele state europene ar susține doar o integrare parțială a Kievului în acest moment.
„Discutăm diverse formate, dar nici eu și nici cetățenii ucraineni nu acceptăm o apartenență doar de fațadă”, a mai adăugat liderul ucrainean.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:38 - George Simion: „Au inventat o criză ca să vândă companiile profitabile ale statului”
- 16:38 - Jaqueline Cristian, calificare dramatică în turul 3 la Madrid: a salvat 3 mingi de meci într-un meci ce a durat 3 ore
- 16:05 - UE deblochează ajutorul pentru Ucraina: acord de 90 de miliarde de euro și sancțiuni suplimentare pentru Rusia
