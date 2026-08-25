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Uleiul de măsline care costă cât o mașină. Cât plătesc cei care vor una dintre cele mai scumpe sticle din lume

Uleiul de Măsline

Uleiul de Măsline

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 aug. 2026, 18:23

Un sortiment de ulei de măsline destinat pieței de lux poate ajunge la un preț comparabil cu cel al unei mașini, datorită producției limitate, selecției măslinelor și procesului atent de obținere.

Produsul este prezentat ca o specialitate premium, destinată în special colecționarilor și consumatorilor dispuși să plătească pentru raritate și origine.

De unde provine

Uleiurile de măsline de top provin, în principal, din regiuni mediteraneene cu tradiție în cultivarea măslinilor. Producătorii urmăresc atent momentul recoltării și procesarea fructelor pentru a păstra proprietățile uleiului.

În cazul sortimentelor exclusiviste, cantitățile produse sunt reduse, iar ambalajul și prezentarea contribuie și ele la prețul final. Unele sticle sunt comercializate ca produse de colecție, nu ca simple ingrediente pentru gătit.

Ediția exclusivistă Lambda Bespoke White Gold, produsă în Grecia de Speiron, este comercializată la un preț de aproximativ 12.000 de euro pentru o sticlă de 500 de mililitri.

De ce este atât de scump

Prețul este influențat de mai mulți factori: cantitatea disponibilă, metoda de recoltare, calitatea măslinelor, procesarea rapidă după recoltare și modul de ambalare. La produsele de lux se adaugă și poziționarea exclusivistă a brandului.

În același timp, piața uleiului de măsline este puternic influențată de recoltele din țările producătoare. Spania, unul dintre principalii producători mondiali, are un rol important în evoluția ofertei și a prețurilor internaționale.

Produs pentru colecționari

Astfel de uleiuri nu concurează direct cu produsele obișnuite din supermarket. Ele se adresează unei nișe în care contează originea, raritatea și prezentarea, iar prețul poate urca la niveluri rezervate produselor de lux.

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