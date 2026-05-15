Un nou caz de hantavirus depistat în România. Pacientul este internat în Oradea

Recent, sistemul medical din România a raportat un nou caz deosebit de rar și periculos: un pacient din județul Bihor a fost diagnosticat cu hantavirus. Pacientul se află sub supraveghere medicală strictă, fiind vorba despre un bărbat care a prezentat simptome caracteristice formelor grave de boală.

Detalii despre cazul din Bihor.

Pacientul a fost internat inițial la Spitalul Județean din Oradea, prezentând febră mare, dureri musculare și, cel mai grav, o afectare renală acută. Diagnosticul de hantavirus a fost confirmat prin teste de laborator de specialitate. Conform autorităților sanitare locale (DSP Bihor), se bănuiește că bărbatul ar fi contractat virusul în urma contactului cu excrementele rozătoarelor, cel mai probabil în timp ce curăța un spațiu neutilizat sau o anexă gospodărească (un depozit, hambar sau pod).

Ce este Hantavirusul?

Hantavirușii reprezintă o familie de virusuri răspândite în principal de rozătoare (șoareci de câmp, șobolani). Aceștia nu se transmit, de regulă, de la om la om, ci prin inhalarea prafului contaminat cu urina, fecalele sau saliva animalelor infectate.

În Europa, cea mai comună formă este Febra Hemoragică cu Sindrom Renal (FHSR) .

Simptome principale