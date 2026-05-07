Un șofer a intrat cu mașina într-un parc din Sibiu și a rămas blocat pe o denivelare / VIDEO

Un șofer cu semn de începător a intrat, în weekend, cu mașina pe zona verde a Parcului Belvedere din Sibiu, în apropierea pistei de pump-track, și a fost aproape să rămână blocat într-o denivelare.

Pentru a scoate autoturismul, acesta a avut nevoie de ajutorul unor persoane aflate în parc, după ce a traversat o zonă cu arbuști și plante ornamentale. Urmele mașinii au rămas vizibile în iarbă și a doua zi după incident.

Reprezentanții Primăriei Sibiu au precizat că șoferul nu ar fi circulat intenționat pe aleile parcului, ci ar fi pierdut controlul mașinii în timp ce se deplasa cu spatele dinspre strada Preot Bacca spre parcarea amenajată, potrivit turnulsfatului.ro .

Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar Poliția Locală a identificat autoturismul și urma să stabilească cine se afla la volan.