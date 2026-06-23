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Val de căldură extremă în Europa: primele victime și incendii devastatoare

Caniculă în Franța

Caniculă în Franța

Scris deStoica Marian
Publicat23 iun. 2026, 08:01
Sursărealitatea.net

Europa se sufocă sub un val extrem de caniculă. După temperaturile record au fost înregistrate și primele victime, dar și incendii masive de vegetație. De la Franța și Spania, până în Italia și Peninsula Iberică, autoritățile sunt în alertă, iar specialiștii avertizează că astfel de episoade de căldură devin tot mai periculoase în următoarele săptămâni.

Franța se confruntă cu una dintre cele mai severe perioade de caniculă din ultimele decenii. O femeie şi doi bărbaţi cu vârstele cuprinse între 80 și 95 de ani au murit în departamentul Gironde, unde sunt așteptate temperaturi de 43 de grade Celsius. 35 de departamente au fost plasate sub cod roșu, iar în Paris și Bordeaux termometrele au indicat chiar și 40-41 de grade Celsius la umbră.

Situația este gravă și în Peninsula Iberică. În Spania luna mai a adus un bilanț record de 101 decese asociate temperaturilor extreme, de peste trei ori mai multe față de media ultimilor zece ani. Datele oficiale arată că peste 27.500 de persoane au murit în țară din cauza căldurii excesive în perioada 2015-2025.

În Portugalia, temperaturile au ajuns în multe orașe la 40 de grade Celsius, iar meteorologii avertizează că nopțile tropicale vor continua să afecteze populația. În plus, căldura extremă, combinată cu rafale de vânt crește riscul izbucnirii incendiilor de vegetație.

Și Italia se află, la rândul ei, sub alertă și se luptă cu efectele unui val extrem care pune la încercare milioane de oameni.

"Este insuportabil. Și suntem obișnuiți cu căldura. Venim din India. Nu mă așteptam să fie atât de cald în Italia.
Cred că valul de căldură și schimbările climatice ne afectează pe toți. Afectează turismul în diferite părți ale lumii și e timpul să facem ceva în această privință", spune un cuplu de turști.

Specialiștii atrag atenția că astfel de episoade de căldură extremă apar tot mai devreme în an și au un impact tot mai mare asupra sănătății oamenilor. 

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