Verdict după incidentul de la Zoo Sibiu. Ce a stabilit Garda de Mediu despre hrănirea pitonului cu un iepure viu

Grădina Zoologică din Sibiu nu a încălcat normele de mediu atunci când un piton a fost hrănit cu un iepure viu, în fața vizitatorilor, este concluzia controlului efectuat de Garda de Mediu.
Inspectorii au constatat că instituția avea prevăzută în procedurile interne posibilitatea folosirii prăzii vii, ca soluție de ultimă instanță, la recomandarea medicului veterinar.
Hrănirea cu pradă vie era prevăzută în proceduri
Potrivit Gărzii de Mediu, Zoo Sibiu deține un document intitulat „instrucțiuni de lucru cu reptilele”, în care este menționată hrănirea cu pradă vertebrată vie în situații excepționale.
Pitonul se află în colecția grădinii zoologice de aproximativ un an și, potrivit reprezentanților instituției, a refuzat constant carnea congelată și animalele moarte. Din acest motiv, medicul veterinar poate recomanda folosirea unei prăzi vii pentru ca reptila să nu ajungă să sufere din cauza lipsei hranei.
Iepurele avea răni și malformații
În cazul care a generat controverse, comitetul de etică al Zoo Sibiu a întocmit pe 24 septembrie un proces-verbal. Documentul consemnează că pitonul era slăbit după o perioadă în care nu se hrănise.
În același timp, iepurele domestic folosit ca hrană avea mai multe malformații și răni provocate prin mușcare. Membrii comitetului au stabilit că oferirea animalului drept hrană era, în aceste condiții, „singura metodă umană de a stopa suferința” acestuia.
Greșeala a fost că vizitatorii au asistat la moment
Garda de Mediu nu a identificat o prevedere legală care să interzică hrănirea unei reptile cu pradă vie în prezența publicului. Conducerea Zoo Sibiu a recunoscut însă că momentul nu ar fi trebuit să aibă loc sub ochii vizitatorilor.
În mod normal, zona este închisă în timpul hrănirii reptilelor. De această dată, îngrijitorii au omis să limiteze accesul, iar o vizitatoare a observat iepurele în terariu și le-a cerut angajaților să intervină. Animalul a fost scos ulterior din terariu.
Asociațiile pentru protecția animalelor contestă metoda
Cazul a provocat reacții din partea organizațiilor pentru protecția animalelor. Reprezentanții acestora susțin că, atunci când este posibil, reptilele carnivore ar trebui hrănite cu animale moarte, inclusiv congelate și apoi decongelate.
Una dintre propunerile formulate după incident este ca grădinile zoologice să nu mai păstreze exemplare care acceptă exclusiv hrană vie. În cazul de la Sibiu, însă, controlul Gărzii de Mediu nu a constatat o încălcare a normelor de mediu.
Potrivit informațiilor prezentate anterior de reprezentanții Gărzii de Mediu, folosirea prăzii vii trebuie să rămână o soluție excepțională și să fie inclusă într-o dietă stabilită de medicul veterinar.