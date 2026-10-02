Verdict după incidentul de la Zoo Sibiu. Ce a stabilit Garda de Mediu despre hrănirea pitonului cu un iepure viu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 oct. 2026, 14:49

Grădina Zoologică din Sibiu nu a încălcat normele de mediu atunci când un piton a fost hrănit cu un iepure viu, în fața vizitatorilor, este concluzia controlului efectuat de Garda de Mediu.

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