Zelenski anunță lovituri la sute de kilometri în Rusia: Ucraina a atacat un depozit de petrol și două rafinării

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că forțele ucrainene au lovit un depozit de petrol și două rafinării aflate pe teritoriul Rusiei. Potrivit liderului de la Kiev, atacurile fac parte din strategia prin care Ucraina încearcă să lovească infrastructura folosită de Moscova pentru susținerea războiului. Zelenski a transmis că aceste operațiuni sunt un răspuns la atacurile continue ale Rusiei asupra orașelor și comunităților ucrainene. Țintele au fost aflate la distanțe mari de linia frontului.
Liderul ucrainean a declarat că, în noaptea de miercuri spre joi, unități ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei au atacat depozitul de petrol Poltavska, din regiunea rusă Krasnodar. Potrivit acestuia, obiectivul se află la aproximativ 300 de kilometri de linia frontului. Joi dimineață, Serviciul de Securitate al Ucrainei a lovit alte două obiective petroliere. Este vorba despre rafinăriile Bashneft-Ufaneftekhim și Bashneft-Novoil, aflate în orașul Ufa.
Atacuri la 1.500 de kilometri de linia frontului
Conform declarațiilor făcute de Volodimir Zelenski, cele două rafinării din Ufa se află la aproximativ 1.500 de kilometri de linia frontului. Distanța arată că Ucraina își extinde tot mai mult capacitatea de a lovi obiective aflate adânc pe teritoriul Rusiei. Kievul susține că aceste atacuri nu vizează ținte civile, ci infrastructura care ajută Moscova să continue războiul. În ultimele luni, astfel de operațiuni au devenit tot mai frecvente.
Președintele ucrainean a spus că atacurile fac parte din planul de „sancțiuni la distanță” al Ucrainei. Prin această formulare, Kievul transmite că încearcă să lovească direct resursele care alimentează mașinăria de război a Rusiei. Zelenski le-a mulțumit militarilor ucraineni implicați în aceste misiuni și a vorbit despre precizia operațiunilor. El a prezentat atacurile ca pe un răspuns calculat la prelungirea războiului de către Moscova.
Zelenski: „Operațiunile noastre cu rază lungă de acțiune reprezintă răspunsuri consecvente și precise”
Volodimir Zelenski a transmis că Ucraina va continua să răspundă atacurilor rusești prin lovituri asupra obiectivelor care susțin efortul de război al Moscovei. Liderul de la Kiev a spus că Rusia prelungește conflictul și continuă să atace orașele ucrainene. În acest context, el a descris operațiunile cu rază lungă de acțiune drept un răspuns firesc al Ucrainei. Mesajul său a fost transmis după atacurile asupra depozitului de petrol și asupra celor două rafinării.
„Operațiunile noastre cu rază lungă de acțiune reprezintă răspunsuri consecvente și precise la faptul că Rusia prelungește războiul și continuă să atace orașele și comunitățile din Ucraina”, a transmis Zelenski.
În același timp, președintele ucrainean a vorbit și despre nevoia unei soluții diplomatice. Zelenski a susținut că Rusia ar trebui să se concentreze pe negocieri reale, nu pe încercări de a câștiga timp. El a transmis că războiul trebuie să se încheie. Mesajul vine într-un moment în care Ucraina continuă să lovească infrastructura energetică și logistică din interiorul Rusiei.
Zelenski cere Rusiei să se gândească la diplomație
Volodimir Zelenski a spus că Rusia ar trebui să renunțe la încercările de a induce în eroare și să se îndrepte spre o soluție reală de pace. Liderul ucrainean a legat acest mesaj de atacurile care au vizat infrastructura petrolieră rusă. Potrivit Kievului, aceste operațiuni au rolul de a slăbi capacitatea Moscovei de a susține invazia începută în februarie 2022. Ucraina afirmă că lovește obiective care au legătură cu războiul, nu ținte alese la întâmplare.
„Rușii ar trebui să se gândească la o diplomație reală, în loc să încerce din nou să inducă în eroare pe alții sau să câștige timp. Războiul trebuie să ia sfârșit”, a declarat Volodimir Zelenski.
În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice și logistice din Rusia. Kievul spune că aceste lovituri urmăresc să reducă resursele folosite de Moscova în război. Atacul asupra depozitului de petrol din Krasnodar și asupra rafinăriilor din Ufa se înscrie în aceeași strategie. Pentru Ucraina, aceste operațiuni sunt prezentate ca o formă de presiune asupra Rusiei, în timp ce războiul continuă.