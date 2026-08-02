România continuă să blocheze proiecte importante, deși deciziile acestea ne îngroapă țara! Hidrocentrale întârziate, investiții amânate și capacități de producție care rămân nefinalizate. Toate au alimentat suspiciunile potrivit cărora deciziile sunt luate mai degrabă pentru a răspunde ordinelor de la Bruxelles decât intereselor țării. Sorin Grindeanu a acuzat-o recent pe Diana Buzoianu că a blocat activitatea a șapte hidrocentrale, prin întârzierea avizelor de mediu și blocarea unor proiecte. Totodată, Traian Băsescu și Ion Cristoiu au făcut declarații care susțin că autoritățile execută politicile impuse de la Bruxelles. Realitatea PLUS a solicitat un punct de vedere de la cei vizați de acuzații, dar până la acest moment nu a primit un răspuns.

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