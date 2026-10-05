A1 Sibiu–Boița, închisă timp de 11 săptămâni. Traficul revine pe DN7

Închiderea autostrăzii până pe 19 decembrie a declanșat un conflict public între conducerea CNAIR și un secretar de stat din Ministerul Transporturilor.
Circulația pe autostrada A1 între Sibiu și Boița este oprită începând de luni, 5 octombrie, până la 19 decembrie. În această perioadă, vehiculele sunt redirecționate pe DN7, inclusiv prin zona Tălmaciu, unde traficul intens produce frecvent aglomerație.
Măsura este necesară pentru lucrările legate de infrastructura noilor autostrăzi din zonă și a generat un schimb public de acuzații între șeful CNAIR, Cristian Pistol, și secretarul de stat Horațiu Cosma.
CNAIR susține că alternativa nu era sigură
Conducerea CNAIR afirmă că soluția de închidere a fost stabilită împreună cu specialiștii, constructorul și Poliția Rutieră. Potrivit lui Cristian Pistol, turnarea betonului peste DN7 nu permite menținerea traficului în siguranță sub cofrajul utilizat la lucrări.
O deviere temporară separată ar fi presupus exproprieri, avize și relocări de utilități, ceea ce ar fi întârziat proiectul.
Închiderea este programată pentru 11 săptămâni, iar CNAIR susține că amânarea lucrărilor ar afecta atât autostrada Boița–Cornetu, cât și proiectul A13 Sibiu–Făgăraș.