AFM deschide sesiunea de înscriere pentru finanțarea bateriilor de stocare a energiei electrice

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 nov. 2026, 15:37

Administrația Fondului pentru Mediu a lansat un program de finanțare pentru prosumatori, care pot primi până la 15.000 de lei pentru baterii de stocare a energiei electrice.

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