Economie· 2 min citire

Autostrada Sibiu-Pitești: Lotul 4 deschis în noiembrie, loturile 2 și 3 blocate de acordul de mediu

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat28 oct. 2026, 11:35
Actualizat28 oct. 2026, 11:36
Sursăcapital

Lotul 4 al autostrăzii Sibiu-Pitești va fi deschis circulației în noiembrie, iar lucrările pe loturile 2 și 3 se desfășoară la 45% din capacitate din cauza blocajului acordului de mediu revizuit.

Ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a anunțat că lotul 4 al autostrăzii A1 Sibiu-Pitești va fi pus în funcțiune luna viitoare. Stadiul fizic de execuție al acestui tronson, care leagă Curtea de Argeș de Ticveni și are o lungime de aproximativ 10 kilometri, a ajuns la 99,22%.

Constructorul verifică în prezent sistemele de siguranță înainte de deschiderea traficului. Popa a inspectat și tunelul Momaia, cu o lungime de 1,35 kilometri, unde sunt instalate aproximativ 2.500 de echipamente de siguranță, inclusiv camere și senzori.

Am vizitat stadiul lucrărilor pe şantierul de pe Lotul 4 al autostrăzii Sibiu-Piteşti. Acest lot are aproximativ 10 km, face legătura dintre Curtea de Argeş şi Ticveni. Lucrările sunt aproape de 100%, mai exact 99,22%, stadiul fizic de execuţie.. O să fie dat în circulaţie luna viitoare.

Am fost şi în tunelul Momoa, care are o distanţă de 1,35 de km, am văzut şi toate sistemele de siguranţă. Sunt undeva în jur de 2500 de sisteme de siguranţă, camere şi senzori. Este un sistem complex, care va asigura traficul pe toată perioada.

a declarat Ștefan Ovidiu Popa, ministrul Transporturilor Ștefan Ovidiu Popa

Pe loturile 2 și 3, care asigură legătura dintre Ticveni și Boița, lucrările avansează la aproximativ 45% din capacitatea șantierelor. Ministrul a explicat că această situație este cauzată de blocajul privind acordul de mediu revizuit.

Lotul 3 care face legătura dintre Ticveni până la Boiţa, Ticveni-Cornetul şi Cornetul-Boiţa. Din păcate, pe aceste două loturi se lucrează pe 45% din capacitatea şantierului, din cauza acordului de mediu revizuit, care este blocat, nu s-a întâmplat nimic la Ministerul Mediului, dar din a doua zi de mandat am luat deja legătura cu noul ministru, cu doamna Intotero şi mâine am stabilit la Ministerul Transporturilor o întâlnire cu dumneaei pentru a discuta despre deblocarea acordului de mediu revizuit.

Mâine ne vom întâlni inclusiv cu echipele tehnice, atât de la Ministerul Transporturilor, cât şi de la Ministerul Mediului, pentru a stabili toate detaliile şi a debloca această situaţie privind acordul de mediu revizuit

a subliniat oficialul român Ștefan Ovidiu Popa

Ștefan Ovidiu Popa a stabilit o întâlnire pentru miercuri, 28 octombrie 2026, la Ministerul Transporturilor, cu ministrul Mediului, Natalia Intotero. La discuții vor participa și echipele tehnice ale celor două instituții, care urmează să stabilească măsurile necesare pentru soluționarea blocajului.

În alt context, ministrul a anunțat încheierea contractului de execuție pentru remedierea alunecării de teren de la Călimănești, pe varianta ocolitoare a orașului. A fost emis ordinul de începere a proiectării și execuției lucrărilor.

Proiectul are o durată estimată de 24 de luni, având în vedere complexitatea intervenției, care presupune realizarea unor stâlpi forați. Primele trei luni vor fi dedicate pregătirii documentației, iar următoarele 21 de luni execuției propriu-zise.

Astăzi a fost dat ordinul de începere pentru proiectare şi execuţie. Va avea o durată de 24 de luni această lucrare, pentru că, din punct de vedere tehnic, este o lucrare complex. Vor exista nişte stâlpi foraţi şi va fi destul de complexă această lucrare şi automat va fi undeva la 24 de luni. 3 luni vom avea nevoie pentru documentele necesare, după care 21 de luni pentru execuţia efectivă

a menționat Popa Ștefan Ovidiu Popa
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