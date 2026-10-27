Transfăgărășanul a fost închis temporar din cauza ninsorii și a ceții dense

„Condițiile meteorologice nefavorabile închid temporar circulația pe Transfăgărășan (DN 7C)!
Marți, 27.10.2026, ora 18:00 din cauza fenomenelor meteorologice nefavorabile (ninsoare, ceață și temperaturile scăzute) se închide circulația rutieră pe Transfăgărășan (DN 7C), între Piscul Negru (județul Argeș) si Bâlea Cascadă (județul Sibiu) pe sectorul cuprins între km 108+000 si km 130+800.
La altitudini mari, schimbarea condițiilor meteorologice are o dinamică sporită, ceea ce face ca siguranța celor care tranzitează astfel de zone montane să fie pusă în pericol de apariția fenomenelor meteorologice imprevizibile în această perioadă a anului.
Redeschiderea sectorului închis temporar sau închiderea definitivă a întregului sectorul pe perioada iernii se va face în funcție de evoluția condițiilor meteorologice cu verificarea prealabilă a condițiilor de viabilitate și siguranță, potrivit reglementărilor aplicabile.
Reprezentanții SDN Sibiu – DRDP Brașov, cât și SDN Pitești – DRDP București vor monta semnalizarea rutieră specifică pentru sectorul de drum închis în conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice în vigoare.”