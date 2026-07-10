Banii de pensii ai milioane de români ar putea ajunge în industria de armament. ASF avertizează că pot fi finanțate inclusiv companii din alte state

Economiile strânse de milioane de români în fondurile de pensii private ar putea fi direcționate în viitor către companii din domeniul apărării și industriei de armament. Guvernul condus de Ilie Bolojan susține adoptarea unui proiect legislativ care ar permite administratorilor de fonduri să investească în societăți din sectorul militar, inclusiv în firme care dezvoltă tehnologii cu dublă utilizare, atât civilă, cât și militară.

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