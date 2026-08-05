Facturi aproape duble la curent și orașe întregi în beznă.Drama românilor îngenuncheați de scumpiri. Mărturii emoționante

România conduce clasamentul scumpirilor la pompă. Doar într-o singură zi, prețul motorinei a crescut cu 15 bani/litru. În tot acest timp, autoritățile nu vin cu măsuri concrete pentru români, iar specialiștii avertizează că vor mai fi creșteri de prețuri și în zilele următoare.
România ocupă locul 10 în clasamentul scumpirilor la motorină din Uniunea Europeană. De exemplu, în București, motorina ajunge și la 10,83 lei per litru, iar benzina la 9,57 lei per litru. Șoferii sunt nevoiți acum să scoată din buzunare cu aproape 60 de lei mai mult față de luna trecută pentru a face plinul la mașină.
Salariul mediu în România este de aproximativ 850 de euro, iar un litru de combustibil costă în jur de 9,60 lei. În multe state europene, precum Austria, Belgia, Italia, Franța, Finlanda, Danemarca, Olanda și Portugalia, combustibilul este mai scump, însă salariul minim se situează, în general, între 2.500 și 3.000 de euro.
Oamenii se tem că prețurile vor continua să crească atât la pompă, cât și în ceea ce privește facturile. Aceștia au mărturisit îndurerați că de abia mai reușesc să-și cumpere medicamentele.
Mărturii emoționante ale românilor
”Durerea mare este că nu suntem respectați ca cetățeni ai României. Cu lacrimi în ochi vă spun, nu sunt prefăcută, dar nu se poate să trăim așa. Pentru ce am votat domnule? Ca să suferim?! Dumneavoastră știți ce suferință... Uitați! Eu vin acum de la farmacie și vă rog să vă uitați un pic pe bon. Asta e numai o parte din medicația pe care o iau. Și uitați și pensia... Da, 200 am dat. Uitați și ce pensie am după 31 de ani de muncă, domnule: 1.653 de lei. Dar asta este, nu bat jocură? Dar de ce am ajuns să fac economii în halul ăsta”, a declarat o pensionară din Vrancea.
La rândul său, o femeie din Iași a spus că ”am o vârstă și nu am crezut că după 36 de ani vom ajunge așa... E posibil să se întrerupă în Iași iluminatul noaptea? E posibil așa ceva? Este groaznic! Să nu ai grijă de lucrurile fundamentale din țara ta: de sănătate, de educație, să fie electricitate că avem cu ce și s-au făcut atâtea să fie menținute ca lumea!”
O pensionară din București a dezvăluit că luna trecută a plătit 235 de lei factura la energia electrică.
”Asta la frigider, atâta merge. Și două săptămâni care stau acasă, da, am și lumina. Restul... Cu mult... Dar cu mult, foarte mult. Vă dați seama că și acuma... cred că rămân fără niciun ban de mâncare cu pensia mea”, a mai afirmat aceasta.
”Nu are cine să ne conducă”
Un alt pensionar din Iași a transmis că ”n-are cine să ne conducă. Nu sunt oameni cu bună intenție în țara asta, toți pentru ei și noi... nimic. Se ceartă între ei, ei cred că nouă ne fac bine deciziile lor, dar nu-i adevărat.”
De asemenea, o femeie din București spune că factura la energie electrică aproape s-a dublat, ajungând de la aproximativ 100 de lei la chiar 190 de lei într-o lună.
”Păi cu cât mi-a crescut? Mi-a crescut cu... de la 50... de la 100 de lei plătesc... am plătit și 190. Luna trecută, mă rog, n-am fost acasă, mi-a venit 150 și ceva. Deci foarte mult! Frigiderul trebuie să-l ții în priză, de călcat trebuie să calci...”, a declarat o femeie din Capitală.
”Ce să faci cu 2.200 lei pensie?”
Un pensionar din Vrancea spune că, din pensia sa de 2.200 de lei și cea de 1.700 de lei a soției, abia reușesc să acopere cheltuielile de zi cu zi.
”Ce să faci cu 2.200 lei pensie, doamnă? Niște 2.200 și soția are 1.700... Ce să faci din 2.200, ce să faci mai întâi? Să mănânci, să pui și tu oleacă de benzină la o mașină să te duci o dată... Am mașină, știi cum... la țară, atât îmi permit luxul să mă duc. Ca să mă duc în altă parte mai bine mă duc cu trenul, că nu-mi convine.”