România introduce TollRO din 31 august 2026. Camioanele vor plăti taxa de drum în funcție de kilometrii parcurși

România va introduce, începând cu 31 august 2026, sistemul electronic de taxare TollRO, destinat vehiculelor de transport marfă de peste 3,5 tone. Noua taxă va fi calculată în funcție de distanța parcursă, categoria vehiculului, tipul drumului utilizat și nivelul emisiilor poluante. Sistemul va înlocui actuala rovinietă achitată pentru o anumită perioadă de valabilitate. Pentru autoturisme și pentru vehiculele cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone, rovinieta va rămâne în vigoare.
Taxare în funcție de distanță și de norma Euro
TollRO se va aplica vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, inclusiv celor de transport mixt încadrate în această categorie. Fiecare camion va achita taxa în funcție de numărul kilometrilor parcurși pe rețeaua națională de drumuri, categoria drumului și norma Euro. Vehiculele încadrate în norme Euro mai noi vor plăti mai puțin decât cele cu norme de poluare mai vechi. Sistemul bazat pe principiul „plătești cât circuli” este introdus în aplicarea Directivei (UE) 2022/362 privind taxarea vehiculelor grele, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 226/2023.
Tarifele pe care le vor achita transportatorii
Pentru vehiculele de transport marfă cu masa cuprinsă între 3,5 și 7,5 tone, tarifele vor varia între 0,08 lei pe kilometru pe drumurile naționale și 0,22 lei pe kilometru pe autostrăzi și drumuri expres, în funcție de norma Euro. În cazul vehiculelor de cel puțin 12 tone, taxa va fi cuprinsă între 0,24 și 0,31 lei pe kilometru pe drumurile naționale.
Pe autostrăzi și drumuri expres, aceeași categorie de vehicule va achita între 0,48 și 0,62 lei pe kilometru. Un camion de peste 12 tone, încadrat în norma Euro VI, va plăti 480 de lei pentru un traseu de 1.000 de kilometri parcurs exclusiv pe autostradă. Pentru același traseu, un vehicul încadrat în norma Euro III sau într-o normă inferioară va achita 620 de lei.
Taxa TollRO va fi calculată prin înmulțirea tarifului unitar cu numărul kilometrilor parcurși. Valoarea plătită va reflecta atât utilizarea rețelei de drumuri, cât și nivelul emisiilor poluante ale vehiculului. Tarifele stabilite în lei vor fi actualizate anual. Modificarea se va face în funcție de indicele prețurilor de consum publicat de Institutul Național de Statistică.
Trei modalități de plată
Transportatorii vor putea achita taxa TollRO în trei moduri, în funcție de frecvența cu care folosesc rețeaua de drumuri naționale. Pentru deplasările ocazionale va putea fi cumpărat un tichet de rută, valabil pentru un traseu stabilit înaintea începerii călătoriei. Taxa va putea fi achitată și prin aplicația gratuită eTarife, pusă la dispoziție de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Plata prin această aplicație va putea fi făcută direct de pe telefonul mobil.
Firmele care efectuează frecvent transporturi vor putea utiliza sistemul SETRo, bazat pe un dispozitiv de bord numit OBU. Aparatul va înregistra automat distanța parcursă și va permite calcularea și achitarea taxei fără intervenția șoferului. Transportatorii care efectuează curse internaționale vor putea folosi același dispozitiv pentru plata taxelor de drum din mai multe state europene, prin sistemul european de taxare electronică EETS. Neplata taxei TollRO va constitui contravenție și va fi sancționată cu amendă. Verificările vor fi realizate electronic, pe baza numărului de înmatriculare și a datelor transmise prin dispozitivele de bord sau prin celelalte sisteme digitale de plată.
TollRO urma inițial să intre în vigoare la 1 octombrie 2026, după ce aplicarea sistemului fusese amânată pentru finalizarea testelor tehnice. La sfârșitul lunii iulie, Parlamentul a decis devansarea termenului. Noua dată stabilită pentru introducerea sistemului este 31 august 2026. Decizia a fost motivată prin necesitatea respectării calendarului reformelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență.