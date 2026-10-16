Guvernul Niculescu vrea ca Statul să nu mai ceara acte pe care le are deja

Publicat 16 oct. 2026, 07:42 Sursă economica

Guvernul Luca Niculescu a depus joi seara la Parlament Programul de guvernare 2026-2028, care prevede adoptarea Legii guvernanței digitale integrate. Legea impune principiul „o singură dată”, astfel încât cetățenii nu vor mai trebui să prezinte documente pe care statul le deține deja.

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