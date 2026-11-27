Salariile bugetarilor și pensiile ar putea fi înghețate până în 2031. Datoria publică a depășit 60% din PIB
Salarii bugetari
Datoria publică a României a depășit 60% din PIB. Peste un milion de bugetari și milioane de pensionari ar putea fi afectați de înghețarea veniturilor până în 2031.
Vești îngrijorătoare pentru angajații din sectorul public și pentru pensionari. România ar putea intra într-o perioadă prelungită de austeritate, iar salariile bugetarilor, pensiile și alocațiile ar putea rămâne la același nivel până în 2031. Peste un milion de angajați din sistemul public ar putea fi afectați de restricțiile bugetare, în condițiile în care datoria publică a țării a depășit pragul de 60% din Produsul Intern Brut (PIB).
Avertismentul apare într-o informare prezentată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în ședința de Guvern. Documentul analizează consecințele depășirii pragului de îndatorare prevăzut de Legea responsabilității fiscal-bugetare și arată că situația ar putea persista în următorii cinci ani.
Potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, datoria publică va continua să crească în următorii ani, urmând să atingă 64,3% din PIB în 2028 și 2029. În aceste condiții, posibilitatea acordării unor majorări salariale și a unor creșteri ale beneficiilor sociale este serios limitată.
Peste un milion de bugetari ar putea rămâne fără majorări salariale până în 2031
Una dintre cele mai importante consecințe ale situației financiare este legată de cheltuielile cu personalul din sectorul public.
Conform informării prezentate de ministrul Finanțelor, menținerea datoriei publice peste pragul de 60% din PIB activează restricțiile prevăzute de legislația fiscal-bugetară. Acestea limitează posibilitatea Guvernului de a adopta măsuri care să majoreze cheltuielile totale de personal și cheltuielile cu asistența socială.
Astfel, peste un milion de angajați din sistemul public riscă să nu beneficieze de majorări salariale în următorii ani, dacă situația datoriei publice nu se îmbunătățește și restricțiile legale rămân aplicabile.
Măsura ar putea afecta angajați din administrația publică, sistemul de educație, sănătate și alte instituții finanțate din fonduri publice.
Scenariul este cu atât mai dificil cu cât presiunile asupra bugetului de stat sunt în creștere, iar Executivul trebuie să găsească soluții pentru reducerea deficitului și stabilizarea datoriei publice.
Pensii și alocații înghețate până în 2031? Ce arată documentul Ministerului Finanțelor
Restricțiile bugetare nu vizează doar salariile angajaților de la stat. Potrivit informării prezentate Guvernului, și cheltuielile cu asistența socială ar putea rămâne sub presiunea limitărilor fiscale.
În această categorie intră și pensiile, alocațiile pentru copii și alte beneficii sociale.
Prin urmare, milioane de pensionari și familii care beneficiază de ajutoare sociale ar putea resimți efectele măsurilor de austeritate, în cazul în care Executivul nu va identifica resurse financiare suplimentare sau soluții legislative pentru acordarea unor majorări.
Deocamdată, nu există o decizie definitivă prin care toate pensiile și salariile să fie înghețate până în 2031. Este vorba despre implicațiile scenariului bugetar prezentat de Ministerul Finanțelor și despre restricțiile care decurg din legislația în vigoare.
Datoria publică a României ar putea ajunge la 64,3% din PIB în 2028
Estimările Ministerului Finanțelor indică o evoluție îngrijorătoare a datoriei publice în următorii ani.
La sfârșitul lunii august 2026, datoria guvernamentală a României ajunsese la 61,1% din PIB, depășind pragul de 60% prevăzut de Legea responsabilității fiscal-bugetare.
Prognozele prezentate de Ministerul Finanțelor arată următoarea evoluție:
2026: datoria publică este estimată la 62% din PIB;
2027: nivelul ar putea ajunge la 63,5% din PIB;
2028: datoria publică ar putea urca la 64,3% din PIB;
2029: estimarea rămâne la 64,3% din PIB;
2030: ar putea coborî la 62,5% din PIB;
2031: este prognozată o scădere la 61,2% din PIB.
Datele arată că România ar urma să rămână peste pragul de îndatorare de 60% pe întreaga perioadă analizată.
Abia începând cu 2030 este estimată o reducere mai vizibilă a datoriei publice, însă nivelul acesteia ar continua să depășească limita prevăzută de legislația fiscal-bugetară.
Ce prevede legea după ce datoria publică depășește 60% din PIB
Depășirea pragului de 60% din PIB activează prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010.
Potrivit cadrului legal, Guvernul trebuie să adopte măsuri pentru reducerea datoriei publice și pentru asigurarea sustenabilității finanțelor statului.
Printre restricțiile prevăzute se numără limitarea majorării cheltuielilor totale de personal și a cheltuielilor totale pentru asistență socială.
Aceste prevederi se referă la cheltuielile bugetare agregate și pot limita posibilitatea acordării unor majorări salariale și sociale.
Legea prevede și anumite situații excepționale în care unele restricții pot să nu fie aplicate, dacă sunt îndeplinite condițiile legale și este protejată sustenabilitatea datoriei publice.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat Guvernului implicațiile depășirii pragului de îndatorare și măsurile necesare pentru corectarea situației.
Guvernul ia în calcul o derogare pentru majorarea salariilor și pensiilor în 2027
În contextul restricțiilor bugetare, Executivul analizează și posibilitatea identificării unor soluții care să permită creșterea veniturilor populației.
Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, la nivelul Guvernului ar fi luată în calcul inclusiv o derogare de la Legea responsabilității fiscal-bugetare, pentru a permite eventuale majorări de pensii și salarii în 2027.
O asemenea variantă ar trebui însă justificată din punct de vedere bugetar și încadrată în condițiile prevăzute de lege.
În paralel, ministrul Finanțelor urmează să prezinte o analiză privind situația economică a României, document solicitat în contextul discuțiilor despre construcția bugetului pentru anul 2027.
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a cerut clarificări privind situația finanțelor publice și a invocat un deficit bugetar de aproximativ 50 de miliarde de lei, pe care îl pune pe seama guvernării precedente.
Bugetul pentru 2027, o provocare majoră pentru Guvern
Elaborarea bugetului pentru anul 2027 se anunță dificilă, în condițiile în care Executivul trebuie să găsească un echilibru între reducerea deficitului, plata obligațiilor statului și solicitările privind majorarea veniturilor populației.
Pe de o parte, există presiunea angajaților din sectorul public și a pensionarilor, care solicită venituri mai mari pentru a face față creșterii costului vieții. Pe de altă parte, datoria publică și deficitul bugetar limitează spațiul de manevră al Guvernului.
Dacă prognozele Ministerului Finanțelor se confirmă, România ar putea rămâne sub presiunea măsurilor de austeritate până la sfârșitul deceniului.
Decizia privind eventualele majorări de salarii și pensii în 2027 va depinde atât de resursele disponibile la buget, cât și de soluțiile legislative pe care le va adopta Guvernul.
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