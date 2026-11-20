Pensiile ar putea crește cu aproximativ 7,3%-7,4% începând de anul viitor, iar PSD susține aplicarea majorării, a anunțat Sorin Grindeanu. Liderul social-democrat a declarat că partidul său este de acord în proporție de 100% cu indexarea pensiilor și că măsura trebuie inclusă în bugetul pentru 2027, conform Realitatea PLUS.
Declarațiile vin în contextul în care pensionarii așteaptă reluarea indexării, după doi ani în care veniturile lor nu au mai beneficiat de majorările anuale prevăzute de lege. Grindeanu a insistat că respectarea legislației privind pensiile trebuie să fie o prioritate și că PSD va susține această măsură în cadrul discuțiilor pentru bugetul de anul viitor.
Sorin Grindeanu, anunț despre majorarea pensiilor: „Treceți în dreptul PSD 100%”
Întrebat dacă social-democrații garantează creșterea pensiilor în 2027, Sorin Grindeanu a răspuns afirmativ și a explicat că există deja un cadru legal care trebuie respectat. Liderul PSD consideră că majorarea veniturilor pensionarilor nu ar trebui să mai fie amânată, mai ales în condițiile în care scumpirile din ultimii ani au afectat puterea de cumpărare a românilor.
Sorin Grindeanu, președintele PSD:
Avem o lege pe care trebuie să o punem în aplicare. Și PSD-ul asta va susține. Și asta va susține când vom discuta despre buget.
Liderul social-democrat a atras atenția și asupra situației pensionarilor cu venituri mici și mijlocii, care reprezintă majoritatea persoanelor aflate la pensie în România. În opinia sa, nevoile acestora trebuie luate în considerare atunci când Guvernul stabilește prioritățile bugetare pentru anul următor.
Întrebat dacă șansele ca pensiile să fie indexate cu aproximativ 7,3%-7,4% sunt de 50%, Grindeanu a răspuns fără ezitare.
Sorin Grindeanu, președintele PSD:
Treceți în dreptul PSD 100% majorarea pensiilor.
Afirmația se referă însă la susținerea politică a PSD pentru creșterea pensiilor, nu la o decizie definitivă privind procentul cu care acestea vor fi majorate.
Cu cât ar putea crește pensiile de la 1 ianuarie 2027
Procentul de 7,3% a fost avansat anterior și de ministrul Muncii, Florin Manole, care a explicat că este vorba despre o estimare realizată pe baza indicatorilor economici disponibili. Oficialul a precizat că valoarea finală ar putea suferi modificări și că nu trebuie considerată o majorare deja aprobată.
Potrivit legislației privind sistemul public de pensii, indexarea anuală ține cont de evoluția inflației și de creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, în condițiile stabilite de lege. Aplicarea mecanismului în 2027 trebuie însă corelată cu prevederile bugetare și cu resursele financiare disponibile.
Deși există susținere politică pentru creșterea pensiilor, Guvernul nu a anunțat până acum un procent definitiv. O eventuală majorare de 7,3% ar însemna, de exemplu, o creștere brută de 146 de lei pentru o pensie de 2.000 de lei și de 219 lei pentru una de 3.000 de lei. Acestea sunt însă doar calcule orientative, nu sume aprobate pentru plată.