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Politica· 1 min citire
Marii consumatori de energie ar putea fi deconectați. Scopul măsurii de urgență
Marii consumatori de energie ar putea fi deconectați
Publicat3 aug. 2026, 09:39
Sursărealitatea.net
România se pregătește pentru un scenariu sumbru. Ministerul Energiei ia în calcul deconectarea marilor consumatori industriali dacă presiunea asupra sistemului energetic va crește.
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