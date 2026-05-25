România, printre puținele țări din UE unde benzina s-a ieftinit în aprilie. Situația motorinei
Ieftinire benzină în aprilie
Prețurile la motorină și benzină în Uniunea Europeană au crescut în aprilie față de luna precedentă cu 7,9% și, respectiv, 2,4%, potrivit datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
În cazul benzinei, 23 de state membre UE au raportat scumpiri lunare, care au variat de la 12,9% în Slovenia până la 1,3% în Irlanda. Printre excepții s-au numărat România (-1,2%), Spania (-4,6%) și Polonia (-6,1%), care au înregistrat scăderi față de martie.
La motorină, toate statele membre au raportat creșteri între martie și aprilie 2026. Cele mai mari avansuri au fost consemnate în Slovenia (23,5%), Bulgaria (19,5%) și Cipru (18%), în timp ce cele mai modeste creșteri au fost în Polonia (1,9%), România (2,3%) și Bulgaria (2,6%).
Explozie în ritm anual
Comparativ cu aprilie 2025, prețurile la motorină în UE au urcat cu 33,7%, accelerând semnificativ față de avansul de 19,8% din martie. Benzina s-a scumpit în ritm anual cu 13,6% în aprilie, față de 9,4% în luna anterioară.
Prețul combustibililor și lubrifianților pentru transport personal a crescut cu 20,8% în aprilie față de aceeași perioadă din 2025, după un avans de 12,9% în martie. Toate statele membre au raportat creșteri anuale, cele mai mari fiind în Luxemburg (33,8%), Franța și Suedia (ambele cu 29,3%), Letonia (28,1%) și Bulgaria (27,8%).
La polul opus, cele mai mici creșteri au fost înregistrate în Ungaria (1,5%), Polonia (8,8%) și Italia (12,9%). România s-a situat peste media europeană, cu un avans de aproape 25%.
