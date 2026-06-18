România, sub Bulgaria, în clasamentul celor mai competitive 70 de economii din lume

Prăbușire majoră pentru România în topul competitivității economice: țara noastră a pierdut 12 locuri și a ajuns pe poziția 61 în lume. Datele arată că vecinii din Bulgaria (locul 56), Ungaria (locul 51) și Polonia (locul 41) ne-au depășit clar la capitolele performanță și stabilitate. Singura consolare a Bucureștiului rămâne devansarea unor state precum Mexic și Slovacia.
Rezultatele proaspăt publicate ale Anuarului Competitivității Mondiale 2026 (World Competitiveness Yearbook) trag un semnal de alarmă major pentru București. Raportul, care analizează performanța a 70 de economii de top pe baza a aproape 350 de criterii stricte, plasează România pe o pantă descendentă, lăsând în urmă vulnerabilități structurale greu de ignorat.
Pentru a opri declinul și a recâștiga terenul pierdut în fața vecinilor din regiune, experții internaționali au trasat o listă clară de măsuri urgente pe care România trebuie să și le asume.
Recomandările IMD pentru România: De la disciplina banului public la apărare
Raportul din 2026 indică patru direcții obligatorii de acțiune pentru decidenții de la București:
Ordine în bugetul statului: Adoptarea unor măsuri ferme pentru eficientizarea cheltuielilor publice, o condiție critică pentru reducerea deficitului bugetar scăpat de sub control.
Pariu pe tehnologie: Accelerarea masivă a investițiilor în domenii strategice precum cercetarea, dezvoltarea și inovarea (CDI).
Tranziția digitală a privatului: Furnizarea de sprijin financiar și logistic companiilor pentru a implementa transformarea digitală, proces ce trebuie însoțit obligatoriu de modernizarea competențelor digitale ale angajaților.
Pilonii societății: Îmbunătățirea de urgență a sistemelor publice de sănătate și educație, în paralel cu modernizarea industriei naționale de apărare.
Răsturnare de situație la vârful topului: Singapore redevine lider mondial
La nivel global, clasamentul din 2026 aduce modificări spectaculoase pe podium. Singapore a dat lovitura și a revenit pe primul loc în lume – poziție pe care o ocupase ultima dată în 2024. Motorul principal al acestei ascensiuni a fost eficiența excepțională a mediului său de afaceri.
În contrapartidă, Elveția a pierdut coroana de cea mai competitivă economie a planetei, alunecând direct pe locul al treilea. Declinul elvețienilor a fost provocat de bariere externe greu de controlat: tarifele comerciale impuse de Statele Unite și un franc elvețian extrem de puternic, factori care au lovit direct în fluxurile de investiții străine.
Deși Elveția rămâne statul european cu cel mai bun scor general din raport, ea a fost devansată în ediția din acest an și de Hong Kong, care a urcat pe poziția a doua.
Ce este World Competitiveness Yearbook și cum se calculează scorurile?
Realizat anual de către prestigiosul institut IMD încă din anul 1989, World Competitiveness Yearbook (WCY) este considerat cel mai cuprinzător raport privind competitivitatea națiunilor.
Metodologia analizează performanța statelor prin gruparea celor 350 de indicatori detaliați în patru mari categorii interdependente:
Performanțele economice (creștere, comerț, investiții).
Eficiența guvernului (politici fiscale, legislație, cadru instituțional).
Eficiența afacerilor (productivitate, management, piața muncii).
Infrastructura (tehnologică, științifică, medicală și educațională).