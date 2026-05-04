Statul propune alocație condiționată de prezența la școală

Un proiect legislativ depus în Parlament propune schimbarea modului în care este acordată alocația de stat pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani.

Inițiativa, susținută de parlamentari din partidele aflate la guvernare, prevede împărțirea sprijinului financiar în două componente: una fixă, garantată, și una condiționată de participarea copiilor la educație.

Conform proiectului, alocația garantată ar urma să scadă de la 292 de lei la 100 de lei. Diferența de 192 de lei ar fi transformată într-o bursă pentru prezență, la care statul ar mai adăuga 50 de lei. Astfel, copiii care frecventează constant școala sau grădinița ar putea primi lunar 250 de lei în plus față de suma fixă.

Pentru elevi, acordarea acestei burse ar depinde de media 10 la purtare sau de calificativul „Foarte Bine” la finalul anului școlar. În cazul copiilor de grădiniță, sprijinul ar avea rolul de a încuraja prezența regulată. În zonele vulnerabile, suma pentru preșcolari ar putea ajunge până la 500 de lei lunar.

Inițiatorii susțin că măsura urmărește reducerea abandonului școlar și responsabilizarea familiilor. Proiectul urmează să fie dezbătut în comisiile de specialitate ale Senatului, prima cameră sesizată.