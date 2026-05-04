Călin Georgescu a mers pe Muntele Athos. Mesajul candidatului interzis în plină criză politică

Imaginile momentului vin din Sfântul Munte Athos, Grecia, acolo unde se află Călin Georgescu. Candidatul interzis s-a întâlnit cu Arhimandritul Efrem Vatopedinul, părintele duhovnicesc și stareț al Mănăstirii Vatoped din Sfântul Munte, ucenic al bătrânului Iosif Vatopedinul.

„Hristos a înviat”, a scris Călin Georgescu, în dreptul unor imagini postate pe pagina sa de Facebook. Candidatul interzis la alegerile prezidențiale va sta trei zile în Sfântul Munte, în post și rugăciune, și se va întâlni și cu alți monahi. Aceasta este prima vizită externă a lui Călin Georgescu, după ridicarea controlului judiciar, iar contrar tuturor speculațiilor, primul său drum a fost spre Maica Domnului și Dumnezeu.