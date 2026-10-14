Anca Alexandrescu: Cred că guvernul va trece destul de lejer. Paradoxal, se va întâmpla din cauza deciziilor greșite luate de George Simion

Anca Alexandrescu este convinsă că viitorul guvern condus de Luca Niculescu va obține votul de învestitură în Parlament. Jurnalista a declarat, într-o intervenție la Realitatea Plus, că negocierile din ultimele zile ar fi consolidat majoritatea parlamentară, iar noua formulă de guvernare ar urma să fie validată fără emoții. Realizatoarei emisiunii „Culisele Statului Paralel” a remarcat că, paradoxal, acest deznodâmânt ar fi fost determminat de deciziile considerate greșite pe care George SImion si AUR le-au luat după căderea guvernului Bolojan.
Anca Alexandrescu: Guvernul ar putea obține aproape 250 de voturi
Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu a afirmat că, din informațiile pe care le deține, discuțiile purtate în weekend (10-11 octombrie 2026) au schimbat semnificativ calculele politice și au crescut șansele de învestire ale noului Executiv.
O astfel de repoziționare, a opinat Alexandrescu, ar avea directă legătură cu strategia adoptată de liderul Alianței pentru Unitatea Românilor - AUR, George Simion, după adoptarea moțiunii de cenzură care a avut ca efect demiterea lui ilie Bolojan și a cabinetului său.
După negocierile din weekend au crescut șansele să treacă acest guvern și acum am certitudinea că va primi votul de învestitură. Va fi peste 233, va trece destul de lejer, probabil cu aproape 250 de voturi. Paradoxal, guvernul acesta va trece din cauza deciziilor luate de George Simion și de AUR. Nu știu dacă sunt deciziile lui sau ale celor care se află în spatele lui.
Alexandrescu: „AUR a ținut suveraniștii în afara jocului politic”
În opinia realizatoarei Realitatea Plus, George Simion ar fi trebuit să încerce formarea unei majorități alături de PSD după căderea Cabinetului Bolojan.
În mod normal, un om responsabil, care și-ar fi dorit cu adevărat să scape de Ilie Bolojan și și-ar fi dorit cu adevărat să vină la guvernare, să facă lucrurile bune pentru cetățenii care l-au (…) ar fi trebuit să facă și pasul următor: să se așeze la masă cu PSD și să formeze împreună o majoritate, să ia președinția Senatului și să voteze acel guvern Veștea (Adrian Veștea, PNL, a fost desemnta să formeze un guvern , în iulei 2026, dar demersiul său a căzut la vot, în ziua de 22 iulie. Paralmentarii AUR n-au participat la vot, părăsind sala - N.R). Dacă AUR ar fi făcut acest lucru împreună cu PSD, ar fi ținut PSD în afara grupării PNL-UDMR-USR care s-a format tot ca urmare a războiului cu suveraniștii, a explicat Anca Alexandrescu
Adrian Veștea nu a primit votul de învestire. Președintele Nicușor Dan va convoca noi consultări
Nefăcând acest lucru, ba mai mult, atacându-i pe social-democrați ori de câte ori a avut prilejul, Simion ar fi obținut exact rezultatul opusul celui urmărit de electoratul suveranist, iar AUR a rămas în afara negocierilor pentru putere.
Anca Alexandrescu, după picarea Guvernului Veștea: „Ar fi trebuit să treacă. Nu pentru PNL, ci pentru România”
Anca Alexandrescu: „George Simion l-a păcălit și pe Călin Georgescu”
Una dintre cele mai dure afirmații făcute de Anca Alexandrescu îl vizează pe Călin Georgescu și relația acestuia cu liderul AUR. Mai precis, jurnalista susține că George Simion i-ar fi promis fostului candidat prezidențial funcția de premier, în scenairul în care AUR și PSD fără Sorin Grindeanu, condus de o aripă aflată în prezent în afara cercurilor de putere, ar fi ajuns la guvernare.
Evident, a fost un joc politic. Nu știu dacă George Simion a căzut într-o capcană, dacă a făcut conștient acest lucru și mai cred că George Simion l-a păcălit și pe Călin Georgescu, spunându-i că, are ca scop eliminarea PSD și venirea lor la putere și punerea domnului Georgescu prim-ministru. De fapt, a făcut jocul altora, în niciun caz jocul suveraniștilor.
În urma acestor jocuri de culise care au împins AUR în afara negocierilor politice, actuala coaliție are șanse să se consolideze după instalarea noului guvern. De cealată parte, curentul suveranist riscă să intre într-o perioadă dificilă, a mai opinat Alexandrescu.
Oamenii au nevoie de salarii mai mari, au nevoie de pensii mai mari, au nevoie de prețuri mai mici și de facturi mai mici, adică de lucruri concrete. Oamenii s-au săturat de promisiuni, s-au săturat de postări pe Facebook sau pe TikTok și de vrăjeli aruncate în spațiul public pentru a-i ține ocupați și a-i ține strânși, uniți. Ei, de data aceasta, foarte mulți oameni vor înțelege că au fost păcăliți. Din păcate, AUR-ul va rămâne în afara jocului, așa cum am spus, și va fi izolat.