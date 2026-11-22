Veste importantă pentru români! Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea continua până în 2027
Plafonare prețuri alimente
Plafonarea adaosului comercial la alimente, prelungită până în 2027? Anunțul ministrului Agriculturii
Românii ar putea beneficia și în 2027 de plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că a propus prelungirea măsurii până la 31 decembrie 2027, în condițiile în care actuala reglementare expiră la finalul acestui an.
Solicitarea a fost transmisă Ministerului Finanțelor, iar decizia finală urmează să fie luată la nivelul Guvernului. Ministrul susține că menținerea plafonării este necesară pentru protejarea puterii de cumpărare a populației, în contextul inflației ridicate și al presiunilor asupra prețurilor alimentelor.
Mecanismul a fost introdus în 2023 și are ca obiectiv limitarea adaosurilor comerciale pe lanțul de producție și distribuție pentru anumite produse alimentare de bază.
Plafonarea adaosului comercial ar putea fi menținută până la 31 decembrie 2027
Florin Barbu consideră că măsura aplicată în ultimii ani și-a demonstrat eficiența și trebuie să continue și anul viitor. Ministrul Agriculturii a solicitat prelungirea plafonării pentru întregul an 2027, prin intermediul unei noi reglementări.
Potrivit oficialului, datele Institutului Național de Statistică arată că inflația în cazul alimentelor și produselor agroalimentare a fost cu aproximativ 1,5-2 puncte procentuale sub inflația generală.
Ministrul susține că această diferență reprezintă un argument în favoarea continuării mecanismului de plafonare a adaosului comercial.
Pentru ca măsura să fie prelungită, este însă nevoie de aprobarea Guvernului. În paralel, Florin Barbu a cerut instituțiilor competente să analizeze efectele plafonării asupra pieței și asupra prețurilor din magazine.
Ce se întâmplă cu prețurile alimentelor înainte de Crăciun
Anunțul ministrului vine într-o perioadă în care producătorii avertizează asupra unor noi scumpiri la alimente, în special la pâine și carne de porc.
Potrivit avertismentelor din sectorul alimentar, prețul pâinii și cel al cărnii de porc ar putea crește cu peste 15%, în apropierea sărbătorilor de iarnă.
Florin Barbu susține că actualul mecanism de plafonare limitează adaosul comercial aplicat alimentelor de bază și contribuie la protejarea consumatorilor.
Ministrul a explicat că, în cazul produselor incluse în mecanism, adaosul comercial nu poate depăși 20%, acesta fiind calculat peste cheltuielile directe și indirecte.
Carnea de porc se află printre produsele vizate de măsură, ceea ce face ca mecanismul să fie important și în perioada pregătirilor pentru masa de Crăciun.
Peste 31.000 de angajați ar fi fost concediați din industria alimentară
Ministrul Agriculturii a atras atenția și asupra problemelor cu care se confruntă industria alimentară din România.
Potrivit datelor prezentate de Florin Barbu, peste 31.000 de persoane ar fi fost concediate în sector în ultimele șase luni, pe fondul dificultăților economice și al reducerii consumului.
Oficialul avertizează că diminuarea cumpărăturilor afectează întregul lanț alimentar, de la producători și procesatori până la comercianți.
Mai mult, pierderile generate de reducerea activității ar putea avea efecte și asupra bugetului de stat. În estimările prezentate de ministru, diminuarea contribuțiilor ar putea ajunge la aproximativ un miliard de lei anual.
În acest context, Florin Barbu consideră că susținerea consumului și continuarea investițiilor în procesarea alimentelor sunt esențiale pentru menținerea locurilor de muncă și dezvoltarea industriei alimentare românești.
Produsele românești și cele din import ar putea avea același adaos comercial
Un alt subiect abordat de ministrul Agriculturii vizează diferențele dintre adaosurile comerciale aplicate produselor românești și celor din import.
Florin Barbu solicită o analiză privind modul în care retailerii stabilesc prețurile și adaosurile comerciale pentru produse similare, în funcție de țara de proveniență.
Ministrul susține că produsele autohtone nu ar trebui dezavantajate în raport cu cele importate și cere aplicarea unor condiții comerciale echitabile.
„Nu stabilim noi ca stat adaosul comercial. Dar acest adaos comercial să fie egal atât la produsele românești, cât și la cele care vin din import”, a explicat Florin Barbu.
Oficialul dorește ca instituțiile competente să verifice dacă există practici comerciale care dezavantajează producătorii români și să prezinte concluziile la nivel guvernamental.
Când se va lua decizia privind plafonarea alimentelor în 2027
Propunerea de prelungire a plafonării adaosului comercial a fost transmisă Ministerului Finanțelor, instituție care trebuie să analizeze solicitarea în vederea unei eventuale reglementări.
Ministrul Agriculturii a cerut, în același timp, un raport din partea Consiliului Concurenței, ANAF și Institutului Național de Statistică, pentru evaluarea efectelor măsurii asupra pieței.
În prezent, plafonarea adaosului comercial este valabilă până la 31 decembrie 2026. Dacă propunerea va fi aprobată de Guvern, măsura va continua până la 31 decembrie 2027.
Până la luarea unei decizii oficiale, prelungirea plafonării rămâne doar o propunere. Pentru milioane de români, hotărârea Guvernului va fi importantă în contextul cheltuielilor tot mai mari pentru alimente și al apropierii sărbătorilor de iarnă.
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