Anca Alexandrescu: „Și susținătorii pro-europenilor și suveraniștii sunt la fel de nemulțumiți și sătui de ceea ce se întâmplă în România”

Publicat 19 iul. 2026, 21:19 Sursă Realitatea PLUS

Cum eu țin la invitații mei, și la femei și la bărbați, m-am gândit în seara asta să le fac un cadou bărbaților care sunt invitați adeseori duminica la emisiune și n-au fost nevoiți să se scuze ca să vadă finala campionatului mondial. M-am gândit să fac în această seară o ediție specială cu doamne.

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