Politica· 1 min citire

Hubert Thuma, atac dur la Ilie Bolojan și Dan Motreanu: „În PNL există libertate de exprimare; libertatea de după exprimare nu este garantată”

Hubert Thuma

Hubert Thuma

Realitatea de Sibiu
Scris de Realitatea de Sibiu Publicat: 20 iul. 2026, 15:33

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, lansează un atac fără precedent la adresa conducerii Partidului Național Liberal, într-o postare publicată pe Facebook, în care îl critică dur pe europarlamentarul Dan Motreanu și, implicit, actuala conducere a partidului, asociată cu președintele PNL, Ilie Bolojan.

Reacția lui Thuma vine după ce Dan Motreanu a susținut că inițiativa privind o platformă liberal-conservatoare în interiorul PNL este inutilă, deoarece partidul are deja această doctrină. Liderul liberal din Ilfov respinge categoric această poziție și ironizează diferența dintre principiile asumate și modul în care este condus partidul.

„PNL este astăzi liberal-conservator exact cum unele restaurante au homar în meniu: apare scris frumos, dar nu l-a văzut nimeni la masă”, afirmă Thuma, sugerând că doctrina partidului există doar la nivel declarativ.

În mesajul său, acesta acuză conducerea PNL că a înlocuit mecanismele democratice cu decizii impuse de la centru, susținând că organizațiile locale sunt conduse prin numiri, excluderi și dizolvări, iar ședințele și voturile au devenit simple formalități.

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