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Curtea de Apel București respinge cererea de suspendare a decretului prin care Siegfried Mureșan a fost desemnat premier

Siegfried Muresan

Siegfried Muresan

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 sept. 2026, 17:34

Curtea de Apel București a respins marți, 29 septembrie, ca inadmisibilă, cererea Asociației Italienilor din România (RO.AS.IT.) de suspendare a decretului prin care Siegfried Mureșan a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru.

Instanța a admis excepția inadmisibilității invocată de Administrația Prezidențială. În cazul Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, judecătorii au constatat lipsa calității procesuale pasive.

Decizia poate fi contestată

Hotărârea Curții de Apel București nu este definitivă. Părțile pot formula recurs în termen de cinci zile de la comunicarea deciziei.

Anterior, Administrația Prezidențială a formulat o cerere de recuzare, respinsă de instanță ca neîntemeiată. Pronunțarea asupra cererii de suspendare a fost astfel amânată pentru 29 septembrie.

Ce decret a fost contestat

Acțiunea vizează Decretul 770/2026, emis de președintele Nicușor Dan pe 21 septembrie. Prin acest act, Siegfried-Vasile Mureșan a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru, cu mandatul de a cere Parlamentului votul de încredere pentru programul și lista noului Guvern.

Dosarul a fost înregistrat la Curtea de Apel București pe 22 septembrie. Asociația Italienilor din România a solicitat inițial anularea decretului, iar ulterior a cerut suspendarea executării acestuia.

Urmează votul pentru Guvern

Decizia instanței a fost pronunțată cu o zi înainte ca Parlamentul să se pronunțe asupra Guvernului propus de Siegfried Mureșan. Prin respingerea cererii, decretul prezidențial nu este suspendat în urma acestui demers în instanță.

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