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Denise Rifai a ajuns la DNA. Audieri maraton în dosarele lui Ciucu - VIDEO

Denise Rifai

Denise Rifai

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 iun. 2026, 18:53

Denise Rifai a ajuns în urmă cu scurt timp la sediul DNA. Jurnalista este cercetată în dosarul în care este vizat și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Jurnalista Denise Rifai este suspectă în dosarul în care este cercetat și Ciprian Ciucu pentru instigare și complicitate la dare de mită, conform procurorilor.

Rifai a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor prezenți la sediul DNA.

Denise Rifai, suspectă în dosarul în care este vizat și primarul Ciprian Ciucu. Acuzații de instigare și complicitate la dare de mită

Denise Rifai ar fi cea care a făcut denunțul pe numele lui Ciprian Ciucu și că ar fi fost audiată zilele trecute de procurori.

Aceasta ar fi depus o amplă mărturie, spun sursele judiciare.

La rândul ei, vedeta ar fi suspectă de instigare și complicitate la dare de mită.

Faptele de corupție ar avea legătură cu și cu o serie de certificate de urbanism și autorizații de construire.

Denise Rifai respinge orice implicare în dosarul în care este vizat Ciprian Ciucu: „Nu am făcut niciun denunț!”

Denise Rifai a reacționat după ce în spațiul public au apărut informații privind o posibilă legătură a sa cu ancheta în care este vizat primarul general Ciprian Ciucu.

Moderatoarea a respins orice implicare în dosar și a transmis că nu a făcut niciun denunț.

„Nu apar în niciun dosar penal și nu am făcut niciun denunț”, a declarat Denise Rifai pentru un post TV.

În același context, numele său a fost vehiculat și în legătură cu Odeta Nestor, fostă șefă la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Întrebată într-o altă intervenție despre această relație, Denise Rifai a precizat: „Odeta e prietena mea”.

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