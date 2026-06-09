DNA deschide audierile în dosarul Oanei Gheorghiu și al lui Irineu Darău: acuzații grave de presiuni în achiziții

Sursă: realitatea.net

Încep audierile în dosarul deschis de DNA după plângerea penală depusă de fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș Vlad, împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu și a ministrului Economiei, Irineu Darău. Cei doi sunt acuzați de presiuni pentru favorizarea unor contracte cu un grup german.

Vicepremierul României, Oana Gheorghiu, urmează să fie audiată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție în dosarul în care este acuzată că ar fi favorizat direcționarea unor contracte către o firmă germană.

Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, unul dintre martorii din acest dosar a fost audiat ieri de procurori, iar în perioada următoare urmează să fie audiați și Oana Gheorghiu, împreună cu Irineu Darău și Radu Miruță.

Procurorii vor să adune cât mai multe probe, iar în urma declarațiilor și audierilor din această perioadă vor fi dispuse, cel mai probabil, măsurile necesare.