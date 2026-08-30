Doi lideri ai comunității românești din Cernăuți, decorați de președintele Nicușor Dan

Publicat 30 aug. 2026, 11:03 Sursă realitatea.net

Șefa Catedrei de Filologie Română și Clasică de la Universitatea Națională ''Yuriy Fedkovych'' din Cernăuți, Cristina Paladian, și fostul primar al comunei Mahala, Elena Nandris, au fost decorate de președintele României, Nicușor Dan.

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