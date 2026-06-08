”Ești ori coruptă, ori idioată”. Momentul în care Trump pleacă din mijlocul unui interviu după ce s-a certat cu intervievatoarea - VIDEO

Sursă: realitatea.net

Un interviu acordat de președintele american Donald Trump postului NBC News, filmat vineri și difuzat duminică, a degenerat în urma nemulțumirilor sale provocate de vreme și de întrebările primite, în special despre Iran, care nu au fost pe placul său.

'Sunteți un post părtinitor și necinstit. Îmi pare rău, ne oprim aici, pentru că m-am săturat! Mulțumesc, drăguță, distrează-te în continuare!', i-a spus Trump jurnalistei Kristen Welker, înainte de a se ridica și a pleca.

El a acordat vineri acest interviu aproape o oră la emisiunea 'Meet the Press' a postului NBC News, în timpul unei călătorii în statul nordic Wisconsin, unde s-a adresat agricultorilor.



Interviul s-a desfășurat la o fermă din acest stat agricol, cu un tractor și căpițe de fân în fundal, și s-a axat în mare parte pe războiul împotriva Iranului și pe încercările de a ajunge la un acord.



'Bate vântul, sau ce se întâmplă?', a întrebat Trump în timp ce ploaia torențială cădea peste structura metalică unde avea loc interviul, făcând discuția dificilă.



'Auziți tunetele?' spune el puțin mai târziu, după ce interviul fusese deja întrerupt de mai multe ori. 'Ar trebui să ne oprim?', a întrebat Kristen Welker echipa tehnică. 'Băieți, nu! Oamenii vor înțelege, suntem într-o fermă', s-a opus președintele.

Au urmat mai multe întrebări despre Iran, după care Trump i-a reproșat jurnalistei că este 'de stânga, progresistă', apoi a acuzat NBC că a difuzat 'sondaje false'.



Tonul interviului a devenit tot mai tensionat, președintele manifestându-și iritarea față de întrebările pe care le-a considerat tendențioase despre un fond așa-numit de anti-instrumentalizare (deocamdată suspendat de justiție), menit să-i despăgubească pe cei care ar fi fost victime ale justiției părtinitoare în timpul președinției predecesorului său democrat Joe Biden.