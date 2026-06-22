Advertising
Politica· 2 min citire
George Simion: „Îl aștept pe Veștea la sediul partidului să discutăm ce vrea să facă pentru țară”
George Simion
„Premierul desmenat, Adrian Veștea trebuie să discute cu noi”, a declarat George Simion. Liderul suveraniștilor a transmis că acesta este așteptat la ora 20.00 la sediul partidului AUR pentru a discuta scoterea României din criza politică în care se află.
Citește și
- 18:33Votul pentru Guvernul Veștea, sub semnul întrebării. PSD ia în calcul amânarea procedurii, după anunțul lui George Simion-SURSE
- 18:21Cum a mințit Oana Gheorghiu că nu urmărește nicio miză politică: „Am venit să pun stăpânire pe PNL!”
- 17:31Liberalul Alin Tișe, atac dur la adresa partidului său: „România are nevoie de un guvern!”
- 17:23Adrian Veștea discută cu George Simion. Soarta noului Guvern se decide la sediul AUR
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News