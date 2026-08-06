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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan, suspendat pentru că nu propune un nume de prim-ministru, așa cum prevede Constituția!
George Simion
Publicat6 aug. 2026, 11:24
Actualizat6 aug. 2026, 11:35
SursăRealitatea.Net
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a lansat platforma suspeND.ro care prezintă stadiul demersului de suspendare a președintelui Nicușor Dan, numărul de semnături necesare pentru declanșarea procedurii, poziția fiecărui parlamentar față de suspendarea președintelui, precum și posibilitatea românilor de a-și exprima susținerea pentru continuarea demersului.
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