Politica· 1 min citire

Senatul decide pe Legea Integrității

Senatul României

Senatul României

Scris deStoica Marian
Publicat5 aug. 2026, 14:19
Sursărealitatea.net

Amendamentele care îi vizează pe Dominic Fritz, președintele USR, și pe Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, în discuție.

Senatul a reluat discuțiile pe Legea Integrității, adoptată deja de Camera Deputaților.

UPDATE 14.00 Amendamentul care o vizează pe Mirabela Grădinaru – prin instituirea declarării averii – a fost adoptat de Comisia Juridică a Senatului și intră la vot în plen.

Amendamentul care vizează situația juridică a lui Dominic Fritz, liderul USR, a fost adoptat de Comisia Juridică a Senatului.

Senatorii decid astăzi în mod definitiv pe Legea Integrității. Amendamentele care îi vizează pe Dominic Fritz, președintele USR – amendament PSD, și pe Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan – amendament AUR – continuă să genereze dezbateri între blocul PSD- AUR, pe de o parte, și blocul politic PNL – USR.

După dezbaterea în comisia juridică din Senat, textul noii legi a Integrității urmează să intre pentru dezbatere și vot final în plenul Senatului, cameră decizională în acest caz. Camera Deputaților a adoptat luni noua variantă a Legii integrității, cu două amendamente în dispută.

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