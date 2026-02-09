George Simion, mesaj din mijlocul pensionarilor: "Sunteți foarte importanți pentru noi" VIDEO
Liderul suveraniștilor George Simion face un tur de forță în țară
Liderul suveraniștilor George Simion face un tur de forță în țară înainte de marele proteste de pe 12 februarie. Acesta a stat de vorbă cu pensionarii din Maramureș și le-a promis ca va lupta pentru drepturile lor. De când Ilie Bolojan a fost numit în funcția de premier, pensionarii țării sunt îngenuncheață de taxe, impozite și valurile de scumpiri la alimente.
