Gheorghe Piperea, acuzații grave: „Starea de alertă energetică a fost instituită ilegal de Guvern”

Publicat 12 aug. 2026, 07:30 Actualizat 12 aug. 2026, 07:38 Sursă Realitatea PLUS

Suntem într-o stare de alertă energetică instituită ilegal de Guvern, a transmis Gheorghe Piperea, în exclusivitate la Realitatea PLUS. În cadrul emisiunii "Culisele Statului Paralel" moderată de Anca Alexandrescu, europarlamentarul AUR a mai dezvăluit cum a fost distrus sistemul energetic și cum statul alocă sute de milioane de euro pentru închiderea minelor și a centralelor.

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