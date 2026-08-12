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Politica· 2 min citire
Libanul elimină pedeapsa cu moartea, în premieră pentru o țară din regiune
Pedeapsa cu moartea în Liban
Publicat12 aug. 2026, 08:14
Sursărealitatea.net
Uniunea Europeană a salutat decizia și a afirmat că Libanul oferă „un exemplu puternic pentru alte țări” din Orientul Mijlociu și din restul lumii.
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