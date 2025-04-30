IMAGINEA DE OM ONEST A LUI NICUȘOR DAN, ZGUDUITĂ DE CONTROVERSE: PRIMARUL GENERAL, LEGĂTURI CU FOSTA SECURITATE ȘI DONATORI ASCUNȘI

Imaginea atent construită de Nicușor Dan, ca politician onest, fără conexiuni obscure, este serios pusă sub semnul întrebării în ultimele zile de campanie.

Imaginea atent construită de Nicușor Dan, ca politician onest, fără conexiuni obscure, este serios pusă sub semnul întrebării în ultimele zile de campanie. Jurnaliștii Realitatea PLUS au descoperit că în spatele unei fațade de independență și integritate se ascund relații controversate, tăceri suspecte și finanțatori care rămân anonimi în documentele oficiale.

Una dintre cele mai sensibile conexiuni din trecutul lui Nicușor Dan este relația sa cu Radu Octavian, fost ofițer acoperit al Direcției de Informații Externe (DIE) din perioada comunistă, conform unei decizii CNSAS din 2004. Radu Octavian a fost forțat să demisioneze din Parlament în acel an, dar, cu toate acestea, a devenit partener de afaceri al actualului edil general.

Cei doi au colaborat în cadrul firmei Atlas Computers, fondată în anii 2000. În ciuda acestui parteneriat, Nicușor Dan susține că nu îl cunoștea cu adevărat și că nu avea informații despre trecutul său. „L-am cunoscut în calitate de proprietar al trustului RTC, fără să am informațiile la care faceți referire”, a declarat Nicușor Dan.

O altă relație controversată este cea cu Roxana Wring, cofondatoare a USR, partidul căruia Nicușor Dan i-a dat startul. În 2020, CNSAS a stabilit că Wring a fost colaboratoare a securității. La fel ca în cazul lui Radu Octavian, și aici Nicușor Dan afirmă că nu mai știe nimic.

Controversele se adâncesc și în privința finanțatorilor din campania electorală. Deși legea obligă candidații să declare cine le susține financiar candidatura, în cazul lui Nicușor Dan numele donatorilor sunt ascunse sub benzi negre în declarația de avere. Jurnaliștii au încercat să obțină explicații de la echipa de campanie a primarului, dar până la această oră nu a fost transmis niciun răspuns oficial.

La toate acestea se adaugă și sprijinul indirect primit din partea lui Traian Băsescu, și el fost colaborator al securității, ceea ce stârnește și mai multe întrebări în legătură cu cine se află, de fapt, în spatele lui Nicușor Dan.

Cu doar câteva zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, aceste informații riscă să schimbe percepția asupra unui candidat care s-a poziționat până acum drept alternativa curată în politica românească.

