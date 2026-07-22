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Politica· 2 min citire
Încăpățânarea lui Bolojan costă România 64 de milioane de euro pe zi. Pierderile din interimat se apropie de 5 miliarde
Publicat22 iul. 2026, 12:51
SursăRealitatea PLUS
România ar fi pierdut aproape 5 miliarde de euro în cele peste 77 de zile de interimat ale Guvernului Bolojan, potrivit unei analize realizate de reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii. Aceștia estimează că fiecare zi de criză politică scoate din economie aproximativ 64 de milioane de euro, conform Realitatea PLUS.
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