Luca Niculescu, criticat pentru reforma administrației: comunele intră la restructurare, dar cheltuielile aparatului central rămân neatinse

AUR consideră că planul Guvernului de a comasa 429 de localități este o reformă parțială, care generează economii limitate în timp ce menține cheltuielile ridicate ale administrației centrale.
Partidul AUR a criticat propunerea Guvernului condus de Luca Niculescu privind reorganizarea administrativ-teritorială. Potrivit formațiunii, comasarea a 429 de localități mici ar genera economii estimate la aproximativ 250 de milioane de lei anual, o sumă care acoperă doar 1,25% din necesarul de ajustare bugetară pentru 2027, estimat la 20 de miliarde de lei.
Critici privind selectivitatea reformei
Comisia pentru Economie a AUR a denunțat abordarea Guvernului, considerând că măsura vizează exclusiv comunitățile mici și ocolește restructurarea instituțiilor centrale. Reprezentanții partidului susțin că reducerea cheltuielilor de personal din administrația centrală ar putea aduce economii de circa 3 miliarde de lei pe an, de 12 ori mai mult decât cele obținute prin comasarea comunelor.
Stimulente financiare contestate
AUR a semnalat discrepanța dintre costurile implementării și economiile preconizate. Pentru încurajarea fuziunii localităților sunt prevăzute stimulente financiare de aproape 4 miliarde de lei, în condițiile în care economiile anuale estimate sunt de doar 250 de milioane de lei.
Partidul a solicitat Guvernului să publice fundamentarea financiară a mecanismului, inclusiv costul efectiv pentru buget, termenul de recuperare a investiției și economiile nete rămase după finanțarea reorganizării. AUR a cerut publicarea listei instituțiilor vizate de o eventuală restructurare centrală, a costurilor actuale și a termenelelor de implementare.
Solicitări pentru un program complet
AUR i-a solicitat premierului Luca Niculescu și conducerii PSD să asume un program complet de restructurare a statului. Acesta ar trebui să includă reducerea numărului de ministere, eliminarea agențiilor redundante și limitarea funcțiilor politice.
De asemenea, formațiunea a cerut ca comasarea localităților să fie însoțită de digitalizarea serviciilor publice pentru a garanta accesul cetățenilor la administrație. AUR a solicitat control parlamentar asupra rezultatelor și tragerea la răspundere legală a celor care gestionează defectuos fondurile publice.